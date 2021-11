De vermoedelijke opstellingen voor Manchester City - Club Brugge: kapitein Ruud Vormer in de basis, bezoekers mét Kevin De Bruyne

Vanavond wacht Club Brugge de schier onmogelijke taak om Manchester City van de drie punten te houden. In de basiself van Philippe Clement worden ook twee wijzigingen verwacht ten op zichte van de vorige confrontatie met City: kapitein Ruud Vormer en jonkie Ignace Van der Brempt komen wellicht aan de aftrap. Bij de Citizens moet Pep Guardiola noodgedwongen wat puzzelen: in vergelijking met de heenmatch start City vanavond naar alle waarschijnlijkheid met Stones en Aké achterin, Gundogan en Fernandinho komen in de plaats van Bernardo Silva en Rodri, en voorin verwachten we Raheem Sterling in de plaats van Phil Foden.