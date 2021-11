Assistent-regisseur “geschokt en bedroefd” door schietincident tijdens Alec Baldwin-film ‘Rust’

Halls is de laatste medewerker die het wapen, waarmee Baldwin het dodelijke schot loste, in handen had. In zijn verklaring zegt hij: “Halyna Hutchins was niet alleen een van de meest getalenteerde mensen met wie ik heb samengewerkt, maar ook een vriendin. Ik ben geschokt en bedroefd door haar dood.”

“Het is mijn hoop dat deze tragedie de industrie ertoe aanzet om haar waarden en praktijken te herevalueren om ervoor te zorgen dat niemand meer wordt geschaad in het creatieve proces.” De assistent-regisseur voegde eraan toe dat hij “overweldigd is door de liefde en steun” en dat zijn gedachten bij “iedereen die Halyna kende en liefhad” zijn.

Niet voldoende gecontroleerd

De ervaren assistent-regisseur kreeg het wapen van de 24-jarige filmwapensmid, Hannah Gutierrez Reed, die het had voorbereid. Hij gaf het pistool vervolgens aan Baldwin, die de 42-jarige cameravrouw er per ongeluk mee doodschoot. Halls zou hem gezegd hebben dat het wapen “koud” was, wat betekent dat er geen kogels in zitten.

Nadat Halyna Hutchins was geraakt, werd Halls in de noodoproep meteen met de vinger gewezen. Script supervisor Mamie Mitchell vloekte daarin: “Die fucking assistent-regisseur die tegen me riep bij de lunch, vragen stellen over herzieningen, die motherfucker. Hij moet de geweren controleren. Hij is verantwoordelijk.”

Aan de politie zou Halls inmiddels toegegeven hebben dat hij het wapen niet voldoende controleerde, voordat hij het aan Baldwin overhandigde, en “maar drie van de vijf kamers van dat wapen zag”. Samen met Gutierrez en Baldwin is hij een hoofdpersoon in het onderzoek, dat nog loopt.

Al eens ontslagen

Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend. Hij verklaarde dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte. Hutchins overleed vrijwel direct na het schot. Ook regisseur Joel Souza raakte gewond op de set. Na een korte ziekenhuisopname mocht hij thuis verder herstellen.

Over Halls zijn de voorbije weken meerdere incidenten tijdens eerdere films bekendgeraakt. Zo werd hij in 2019 ontslagen nadat een crewlid gewond raakte toen een wapen onverwacht afging.

