Dodental na instorting flatgebouw Nigeria loopt op

Het aantal doden door het instorten van een torenflat in aanbouw in de Nigeriaanse stad Lagos loopt op. Inmiddels zijn twintig slachtoffers geteld, melden de hulpdiensten. Ook konden negen mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald.

Een overlevende zei dat er tientallen mensen in het complex waren toen het maandagmiddag als een kaartenhuis instortte. Ook de eigenaar, een vooraanstaand projectontwikkelaar, bevond zich op de bouwplaats in de rijke wijk Ikoyi.

Het leger is ingezet om puin te ruimen en naar slachtoffers te zoeken. De luxeflat in aanbouw had 21 verdiepingen terwijl het volgens de plannen niet meer dan vijftien verdiepingen zou gaan tellen.

De deelstaatregering van Lagos had het bouwterrein in juni afgesloten omdat het niet aan de structurele vereisten voldeed en dat moest worden opgelost voordat de bouw kon doorgaan. Dat zei de plaatsvervangend gouverneur van de staat Obafemi Hamzat in een verklaring. Hij zei niet of dat probleem intussen was verholpen.

Hamzat zei verder dat het aantal mensen dat nog in het puin vastzit onbekend was, maar dat er op basis van interviews met arbeiders wordt geschat dat er 40 mensen ter plaatse waren op het moment van de instorting. Maandag klonk het nog dat er 100 mensen ter plaatse waren geweest.

Het instorten van gebouwen komt regelmatig voor in Nigeria, waar de bouwregelgeving slecht wordt nageleefd en gebruik wordt gemaakt van materialen van ondermaatse kwaliteit. Nigeriaanse media stellen dat een onderneming zich vorig jaar al uit het project had teruggetrokken uit zorgen over de stabiliteit van de constructie. De autoriteiten hebben een onderzoek gelast en de hoofdarchitect van het project op non-actief geplaatst.