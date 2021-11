Familie, vrienden en kennissen blijven verslagen achter na de dodelijke valpartij van Zoë Snoeks (33) in Nadrin, in de Ardennen. Samen met haar vriend Joeri Janssen was Zoë, die in Meerhout woonde, er al meermaals op uit getrokken, onder meer naar IJsland. “Elk tripje kiende ze minutieus uit”, vertelt Kris Smeyers, die het koppel goed kende. “Ik hoop dat Joeri dit te boven komt.”