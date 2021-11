Hoge Talibancommandant gedood bij aanslag tegen militair ziekenhuis van Kaboel

Hamdoellah Mokhlis, het hoofd van de strijdkrachten van de taliban in Kaboel, is een van de slachtoffers van de aanval die dinsdag door terreurgroep Islamitische Staat werd uitgevoerd op het militair ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad. Dat werd woensdag vernomen bij een officiële bron. Bij de aanslag vielen zeker 19 doden en 50 gewonden.