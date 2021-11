Het smeult weer in het kruitvat van Europa: optreden van Bosnisch-Servische president doet denken aan dertig jaar geleden

Milorad Dodik brengt de drievingerige Servische groet. Een kwart eeuw geleden zag het Westen in hem de ontmijner van Bosnië. Nu is hij de man die de lont weer aan het kruitvat brengt. — © AP

25 jaar geleden werd Milorad Dodik (62) door de VS en Europa overladen met lof. Hij was de geknipte man om het lont uit het Bosnische kruitvat te halen. Nu waarschuwt een rapport aan de VN ervoor dat Bosnië-Herzegovina op het punt staat in stukken te breken, en dat een nieuw gewapend conflict een reële mogelijkheid is. De man die het vuur aan de lont heeft gestoken, is diezelfde Milorad Dodik.