Onbetaalbare reactie van Manchester United-legende en lyrische Britse pers: “Cristiano Ronaldo is onze Michael Jordan”

Cristiano Ronaldo was opnieuw de redder van Manchester United. De Portugees bezorgde zijn club op bezoek bij Atalanta een punt (2-2) met goals in de extra tijd van de eerste en de tweede helft. Uiteraard sierde Ronaldo de voorpagina’s van zowat alle Britse kranten.

Tot twee keer toe scandeerde er ‘SIUUUUUU’ door het stadion van de club uit Bergamo. Deze keer niet omdat Ronaldo had gescoord voor Juventus, maar voor Man United bij zijn eerste keer terug in Italië. Clubicoon Rio Ferdinand had Ronaldo eerder al verdedigd tegenover de criticasters en zorgde dinsdagavond voor een onbetaalbare reactie op televisie.

“Een magisch moment van een magische speler”, zei de gewezen topverdediger nog.

“Cristiano is voor ons wat Michael Jordan was voor Chicago Bulls”, reageerde trainer Ole Gunnar Solskjaer na de match. “Niemand kan twijfelen aan het karakter van deze spelers. Ze geven nooit op en blijven maar doorgaan. Cristiano is echt ongelofelijk, dit is wat hij doet. Het was een moeilijke bal (zijn volley bij de 2-2, red.). Hij hield zijn ogen goed op de bal en dan met zijn techniek. Geweldig.”

De Britsen kranten smulden van de “rescue” van Ronaldo: