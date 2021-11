Australische politie geeft beelden vrij van redding ontvoerde kleuter: “Ik ben Cleo”

De Australische politie heeft beelden vrijgegeven van de redding van kleuter Cleo Smith, die na een grote zoekactie is teruggevonden in de slaapkamer van een huis. Australië was weken in de ban van de zoektocht naar het meisje. Die verdween tijdens een kampeertocht ’s nachts uit een tent.

Onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar een huis in de plaats Carnarvon, op slechts enkele minuten van de plek waar Cleo woont met haar familie. In een kort filmpje van de politie is te zien dat het meisje in de armen van een agent wordt weggedragen. “We nemen je mee naar je papa en mama. Is dat goed?”, vraagt een andere politieman aan Cleo, die knikt.

De agent die Cleo aantrof in de woning, noemde dat “zonder twijfel” het beste moment uit zijn loopbaan. Hij vroeg het meisje om haar naam, maar daar reageerde ze eerst niet op. Pas toen de man de vraag voor de derde keer stelde, gaf de kleuter antwoord. “Ik ben Cleo”, reageerde ze. Het meisje is ook weer herenigd met haar familie. Haar moeder zei op Instagram dat “ons gezin weer intact is”.

Naar het ziekenhuis, verdachte opgepakt

“Het lijkt lichamelijk goed met haar te gaan. Maar er zijn wel artsen bij haar. Het zou ongepast zijn om daar meer over te zeggen”, zei een hoge politiefunctionaris volgens omroep ABC na de reddingsactie. De autoriteiten hebben ook een foto vrijgegeven van Cleo in het ziekenhuis. Daar lacht ze en heeft ze een ijsje vast.

De politie arresteerde een verdachte. Het gaat om een man die geen banden heeft met de familie van de kleuter. Een omwonende zei volgens ABC dat het gaat om een “stille man” die onlangs luiers begon te kopen bij een lokale supermarkt. “We realiseerden ons niet voor wie die waren.”