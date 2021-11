Kevin Mirallas is niet alleen: ook killer Rode Duivels, spelers met Anderlecht-link en man met 42 prijzen zitten nog zonder club

We zijn begin november en Kevin Mirallas heeft nog altijd geen nieuw club gevonden na zijn avontuur in Turkije. Maar de ex-Rode Duivel is verre van de enige bekend naam.

Mirallas is intussen 34 jaar oud, maar mannen als Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic bewijzen dat ook dan nog alles mogelijk is. Het contract van de zestigvoudige Belgische international bij Gaziantep FK liep begin juli af. In Turkije kwam Mirallas tot zeven doelpunten en zes assists in 31 optredens, maar een nieuwe club dong zich tot op heden nog niet aan voor de ex-speler van onder anderen Lille OSC, Everton, Olympiakos en Antwerp.

Nog bekende Belgische namen die momenteel clubloos zijn: Adrien Bongiovanni (ex-Monaco), Seth De Witte (onder andere ex-KV Mechelen), Yassine El Ghanassy (onder andere ex-AA Gent), Julien Vercauteren (ex-Nice) en Jorn Vancamp (ex-Beerschot en Anderlecht).

Over Anderlecht gesproken: er staan momenteel wel een aantal namen op de lijst met spelers zonder club die een link hebben met paars-wit. De meest opvallende: Bubacarr Sanneh. Drie jaar geleden nog voor 8 miljoen euro naar Brussel gehaald, maar daar compleet weggedeemsterd. Ook uitleenbeurten aan Goztepe, Oostende en Aarhus brachten weinig soelaas. Ook nog clubloos: Samuel Armenteros, tussen 2013 en 2015 actief voor paars-wit. Hoewel ‘actief’ relatief is met slechts zeven optredens voor de club die hem verhuurde aan Feyenoord en Willem II. Facundo Ferreyra speelde nooit voor Anderlecht, maar werd wel enkel keren gelinkt aan een transfer.

© AFP

Nog een opvallende naam: Eliaquim Mangala. Ooit sterkhouder bij Standard en daarna actief voor onder anderen Manchester City en FC Porto. Ook op de lijst: Hal Robson-Kanu. U weet wel, de man die de Rode Duivels de doodsteek gaf in de kwartfinales van het EK 2016 tegen Wales (3-1). Blijkbaar niet langer goed genoeg voor West Brom. Al is de allergrootste clubloze speler zonder twijfel Dani Alves. Het Barcelona-icoon met 42 prijzen op zijn palmares is intussen 38 jaar maar bewees op de Olympische Spelen dat hij nog steeds kan vlammen op z’n rechterkant.

Nog bekende voetballers zonder club:

Paulinho (33) - ex-Tottenham

Gaston Ramirez (30) - ex-Sampdoria

Hatem Ben Arfa (34) - ex-Newcastle

Jack Wilshere (29) - ex-Arsenal

Nabil Bentaleb (26) - ex-Tottenham

Mateo Musacchio (31) - ex-Milan

Iago Falque (31) - ex-Torino

Diego Perotti (33) - ex-Roma

Andy Carroll (32) - ex-Liverpool

Giovani dos Santos (32) - ex-Barcelona

Gonzalo Castro (34) - ex-Dortmund

Yaya Sanogo (28) - ex-Ajax

Jordon Ibe (25) - ex-Bournemouth

Kwadwo Asamoah (32) - ex-Juventus

Oumar Niasse (31) - ex-Everton

Wilfried Bony (32) - ex-Man City

Carlos Tévez (37) - ex-Juventus

Senad Lulic (35) - ex-Lazio

Luciano Narsingh (31) - ex-PSV

Branislav Ivanovic (37) - ex-Chelsea

Seydou Doumbia (33) - ex-Roma

Sebastian Giovinco (34) - ex-Juventus

Graziano Pelle (36) - ex-Feyenoord