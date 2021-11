Twintiger die vader van ex-vriendin keel probeerde over te snijden, blijft maand langer in cel

De feiten dateren van vrijdagnacht in de Klaproosstraat in Torhout. Omstreeks 1 uur arriveerde de jonge dader aan de woning van Mike Verhaeghe, de ondervoorzitter van de plaatselijke N-VA. Hij ging er meteen als een uitzinnige tekeer. Hij beukte uiteindelijk de voordeur in en ging de bewoner, de vader van zijn ex-vriendin, te lijf. Hij sloeg de man met een baseballknuppel en probeerde hem zelfs met een keukenmes de keel over te snijden.

Het slachtoffer slaagde erin om zijn agressor toch enigszins af te weren. Buren hadden de man horen toekomen en hebben wellicht de politie verwittigd. De agenten haastten zich ter plaatse en waren net op tijd. Zij konden de dader overmeesteren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar mocht dat ondertussen alweer verlaten.

Ex-lief van dochter

De 28-jarige dader is het ex-lief van een van de dochters van Mike Verhaeghe. Die relatie was al enkele jaren geleden beëindigd en het meisje woont ondertussen in Australië. Maar toch stond het ex-lief plots aan de deur bij de vader van het meisje. Het is niet duidelijk wat er precies speelde tussen de twee.

De jongeman verscheen woensdagmorgen voor het eerst voor de raadkamer in Brugge. Die besliste om hem een maand langer aan te houden. Het onderzoek gaat ondertussen verder.

