Eén dag cel en taakstraf voor 25-jarige vrouwen die minderjarige pizzabezorger aanrandden

In het Nederlandse Alkmaar is een 25-jarige vrouw door een rechter veroordeeld tot een celstraf van 1 dag en 120 uur taakstraf voor het aanranden van een minderjarige pizzabezorger. De veroordeelde vrouw zal het slachtoffer ook een schadevergoeding van 750 euro moeten betalen.

Twee vrouwen bestelden in mei 2020 pizza’s, die geleverd moesten worden aan een woning in Alkmaar waar op dat moment een seksfeestje aan de gang was. Bij het afleveren greep Cato van der K. (25) “onverhoeds” door de kleding van de minderjarige pizzabezorger naar zijn geslachtsdeel . Dat werd ook gefilmd door haar vriendin, Michelle de K (eveneens 25).

Het verweer van de advocaten van de vrouwen, dat de jongen ouder oogde dan 18 jaar, werd verworpen door de rechtbank: “Ook als iemand er ouder uitziet, blijven seksuele handelingen met een minderjarige strafbaar.” De rechtbank wees er ook op dat de aanranding grote impact heeft gehad op het slachtoffer. “Hij heeft last van angst en gevoelens van onveiligheid”, klonk het.

Volgens de rechtbank waren de seksuele bedoelingen van de vrouwen duidelijk. “Dat blijkt uit uitspraken van de vrouwen als: ‘Dit is mijn droom, dit is jouw droom, laten we hem waarmaken’. Het slachtoffer is onverhoeds in zijn kruis gegrepen en werd gedwongen de ontuchtige handelingen te dulden”, klonk het.

“Vooropgezet plan niet bewezen”

Het Openbaar Ministerie had dan ook drie maanden celstraf geëist tegen beide vrouwen, maar de rechter is van oordeel dat het “niet bewezen is dat de vrouwen een vooropgezet plan hadden om de jongen aan te randen”, en wijst erop dat medeverdachte Michelle de K. de pizzabezorger niet heeft aangeraakt en dat aanranding niet bewezen kan worden.

De rechter hield ook rekening met het feit dat de vrouwen een blanco strafregister hadden, en dat de kans op recidive nihil wordt geacht. Van der K. kreeg bijgevolg een celstraf van 1 dag en 120 uur taakstraf, en moet het slachtoffer een schadevergoeding van 750 euro betalen. Medeverdachte K. werd veroordeeld tot 1 dag cel en 60 uur taakstraf.