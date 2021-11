GEZOCHT: Heb jij je opgewerkt van jobstudent/medewerker tot grote baas?

De nieuwe CEO van Action, Hajir Hajji, begon op haar zeventiende in de keten als rekkenvuller. Ze doorliep het hele bedrijf voor ze er grote baas werd. Wij zijn op zoek naar gelijkaardige verhalen van onze lezers.

Begon je ooit onderaan de ladder in een groot bedrijf en werkte je jou op tot grote baas? Ging je van jobstudent naar CEO? Van medewerker naar topman of -vrouw? Wil je daarover getuigen met naam en foto, vul dan hieronder het inschrijvingsformulier in.

