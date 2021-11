Man overleeft als bij wonder horrorcrash op oprit A12

Een automobilist is woensdagochtend als bij wonder levend uit zijn totaal verhakkelde wagen kunnen klauteren na een botsing met een vrachtwagen. Dat gebeurde op de oprit van de A12 in Willebroek, vlak bij het bedrijf Distrilog.

De bestuurder reed achteraan in op een vrachtwagen die een bedrijfsterrein wou opdraaien. Een tweede vrachtwagen reed daarop in op het eerste ongeval, waardoor de personenwagen onder de truck terechtkwam.

Even werd voor het ergste gevreesd maar heel snel zagen omstaanders dat de bestuurder zelf uit de auto kroop. Zijn auto was totaal verhakkeld, alleen de plaats van de bestuurder was nog vrij intact. De man was wel gewond geraakt en werd verzorgd door een MUG-team. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval is de oprit van de Willebroekse ring (N16) naar de A12 toe afgesloten. Grote verkeersproblemen zijn er voorlopig niet gemeld. tdk