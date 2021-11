Vier jaar voorwaardelijk voor moeder die pasgeboren baby mishandelde in kraamkliniek

De correctionele rechtbank van Charleroi heeft woensdag A. B. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, met probatie-uitstel van vijf jaar. De vrouw werd vervolgd voor vrijwillige slagen en verwonding van haar pasgeboren baby. De verdachte gaf toe dat ze het kindje, dat op het moment van de mishandeling zeven dagen oud was, door elkaar had geschud.

“Mijn zoon begon te huilen waardoor ik boos werd. Ik heb hem toen een beetje door elkaar geschud. Ik walg nog steeds van wat ik heb gedaan en heb er spijt van”, getuigde A. B. Het geweld vond plaats in de materniteit van Charleroi in de nacht van 20 op 21 november 2019. De baby verbleef er nog steeds op de kraamafdeling nadat het ziekenhuispersoneel twijfels had geuit over de opvoedingscapaciteiten van de ouders.

De huidige voogd van de jongen, zegt dat het kind er psychomotorische achterstand aan heeft overgehouden. “We werken eraan, maar het kind moet nog vaak getroost en gerustgesteld worden.”