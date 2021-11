Van elektrisch rijden tot verwarming: dit zullen de nieuwe klimaatplannen jou kosten (en zo lang duurt het voor ze zijn terugverdiend)

Alleen nog maar fossielvrije verwarming bij een nieuwbouw vanaf 2023, een verbod op de verkoop van nieuwe diesel-, benzine- en zelfs hybridewagens vanaf 2027 en verder ook isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Er gaat bijna geen dag voorbij of de overheid komt met nieuwe milieuvriendelijke maatregelen. Dat is op zich natuurlijk goed, maar is het ook realistisch? En vooral, los van premies en subsidies, wat kost het je allemaal?