Red Flame Justine Vanhaevermaet: “Waarom accepteren we dat jongens meer kansen krijgen dan meisjes?”

Meisjes die harder moeten werken voor minder dan jongens. Het is de spijtige realiteit in de topsport. Red Flame Justine Vanhaevermaet pleit voor een mentaliteitswijziging.

De Red Flames bewezen vorige maand dat ze goed zijn, maar nog niet goed genoeg voor de top. Eerst met 7-0 gewonnen van Kosovo, daarna met 4-0 verloren van Noorwegen. Maar onze nationale voetbalvrouwen maken dus stappen vooruit, weet ook nummer 10 Justine Vanhaevermaet.

“Ik debuteerde in 2013 bij de nationale ploeg”, zegt ze bij Knack. “Dat is de prehistorie, vergeleken met waar het Belgische vrouwenvoetbal nu staat. We trainden toen twee à drie keer per week, nu staan we dagelijks op het veld. Dat verklaart de enorme stappen die de Red Flames hebben gezet. Onze omkadering staat bijna op hetzelfde niveau als die van de Rode Duivels. Dat motiveert ons. Daar staat tegenover dat de excuses wegvallen, maar je zult geen enkele Red Flame horen klagen. Vergeleken met het amateurisme van mijn beginjaren bevinden we ons in een luxe- situatie.”

© BELGA

De speelster van het Engelse Reading is “trots” dat de Flames meisjes inspireren om te gaan voetballen. Maar er is ook nog veel werk aan de winkel.

“Stel dat er een tweeling wordt geboren, een jongen en een meisje. Tegen de jongen zeg je: jij gaat op mooie velden spelen, de beste begeleiding krijgen en goed je boterham verdienen. Het meisje zal kunnen voetballen, maar ze zal moeten studeren en werken. Ondanks al haar inspanningen zal ze tegenkanting krijgen van mensen die vinden dat vrouwen niet op een voetbalveld thuishoren. Dat kan toch niet? Waarom accepteren we dat jongens meer kansen krijgen dan meisjes?”, vraagt de middenveldster zich luidop af.

Maar over een gelijkschakeling van de premies, daar wordt voorlopig nog niet écht over gesproken. “Ik zou graag meer verdienen, maar op korte termijn is dat niet de strijd die we moeten voeren. Eerst gaat het om gelijke kansen. Eerst equal treatment , equal pay komt daaruit voor”, klinkt het.