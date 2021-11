Verloren verkiezing komt hard aan bij Biden: “Hij heeft een jaar tijd om de schade te herstellen”

De Democraten en hun president Joe Biden krijgen klappen. Dinsdag zelfs een erg zware, toen in de gouverneursverkiezingen van Virginia zeer verrassend de Republikeinse kandidaat de overwinning behaalde. “Het zegt veel over de appreciatie van president Joe Biden. Hij is begonnen als de president van de grote verandering. Een jaar later is hij al verzand in immobilisme”, klinkt het bij Amerika-kenners.