Eerste resultaten autopsie: student Antonin (19) stierf mogelijk door alcoholvergiftiging tijdens doop

Antonin Deneffe, de 19-jarige student die daags na de studentendoop dood werd gevonden, kwam niet om door toedoen van derden. Ook niet door een ongeval of door onderkoeling. Toxicologisch onderzoek moet nog meer duidelijkheid brengen, maar de kans is groot dat hij stierf hij aan een alcoholvergiftiging.

De procureur van de Koning van Namen, Vincent Macq, hield woensdagochtend een persbriefing om de eerste resultaten van de autopsie van het lichaam van Antonin Deneffe te onthullen. Deze 19-jarige student was dood aangetroffen in een loods in Sart-Custinne (Gedinne) na een doopfeest georganiseerd met 300 andere studenten.

“De autopsie heeft het vooral mogelijk gemaakt om de deuren te sluiten: met name die van een val. Antonin stierf niet als gevolg van een externe daad, niet door onderkoeling of door een van de handelingen die tijdens de doopceremonie werden uitgevoerd.”

Er is bijkomend toxicologisch onderzoek gevraagd, maar die resultaten komen pas later. Tijdens de doop zelf werd niet gedronken, wel nadien. Getuigen zeggen dat ook Antonin flink gedronken had.

Na het feest bleven de meesten in de loods slapen. Antonin werd niet meer wakker.

De procureur van de Koning van Namen maakte van de gelegenheid gebruik om de organisatie van deze doopplechtigheden ter discussie te stellen aangezien het al om het zoveelste incident gaat.

