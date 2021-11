Priske vindt niet dat Antwerp een statement moet maken: “Met wat journalisten, analisten en fans denken of schrijven ben ik niet bezig”

Antwerp, dat Radja Nainggolan recupereert, wil donderdagavond tegen Fenerbahçe (21u) zijn eerste driepunter pakken in de Europa League. Een broodnodige, na de 1 op 9 die aan deze partij voorafging. Na een moeilijke week met de bekeruitschakeling in Westerlo en de gevleide winst bij Cercle Brugge vindt coach Brian Priske niet dat zijn ploeg de puntjes op de i moet zetten. “We hebben dit seizoen al bewezen dat we goed kunnen voetballen.”