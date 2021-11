Deze negen spelers staan op de verlanglijst van Antonio Conte bij Tottenham: van ‘Baby Haaland’ tot de brommer van Lazio

LEES OOK. De comeback van Antonio Conte is officieel: Italiaanse topcoach neemt over bij Tottenham Hotspur

Plots kleurt Tottenham een beetje groen-wit-rood. Met Conte als trainer, Fabio Paratici als sportief directeur en Pierluigi Gollini als reservedoelman. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er op transfergebied gekeken zou worden naar de Serie A. Daar plukte Paratici naast Gollini ook Cristian Romero weg bij Atalanta, dat de Argentijn had overgenomen van Juventus.

De namen die genoemd worden voor Tottenham zijn de volgende:

Frank Kessié (24) - De stormram van AC Milan. Ivoriaanse middenvelder die komende zomer einde contract is en denkt aan vertrekken. Intussen 55 miljoen waard, vast penaltynemer bij de Rossoneri en een grote motor die het middenveld van Conte moet dragen. Zou intussen al een persoonlijk akkoord hebben met Tottenham.

Dusan Vlahovic (21) - De ‘Baby Haaland’ van Fiorentina. Een brok graniet die in Italië vergeleken wordt met Erling Haaland en Romelu Lukaku. Verlengde zijn contract in Firenze tot 2023, maar liet al weten weg te willen komende zomer. Moet 60 miljoen kosten en is ook prioriteit voor Juventus. Scoorde vorig seizoen 21 keer in de Serie A, dit seizoen al acht keer in elf matchen.

Marcelo Brozovic (28) - De controleur van Inter. Kroatische loopwonder op het middenveld waarmee Conte kampioen speelde met Inter. Kan verschillende posities aan, van 6 tot 8 en 10. Transfers tussen Tottenham en de Nerazzurri worden wel knap lastig door de moeilijke relatie met Milanees sportief directeur Beppe Marotta, zowel van Antonio Conte als van Fabio Paratici.

Stefan de Vrij (29)/Alessandro Bastoni (22) - De muren van Inter. Conte speelt met drie verdedigers in zijn 3-5-2 en zoekt dus steeds mannen die dat tactisch beheersen. De Vrij ontpopte zich de voorbije jaren tot een van de meest veelzijdige verdedigers van de Serie A, Bastoni is de nieuwe Italiaanse ‘Golden Boy’ met een uitstekende pass in de voeten.

Matthijs de Ligt (22) - Blonde god van Juventus. De Ligt koos in 2019 enigszins verrassend voor de Oude Dame, dat 85,5 miljoen betaalde aan Ajax. Wisselvallig in Turijn, met relatief veel bankminuten voor zo’n supertalent. Manager Mino Raiola is tot alles in staat. De Ligt staat ook op de verlanglijst van Chelsea en heeft een afkoopclausule van 150 miljoen.

© ISOPIX

Federico Chiesa (24) - De ster van Juventus. Het EK betekende de grote doorbraak van Chiesa, die Italië met enkele belangrijke goals aan de Europese titel hielp. Intussen de bepalende figuur in Turijn en nagenoeg ongrijpbaar door zijn snelheid. Kan ook een hele match lang blijven gaan. Volgens Juventus-volgers “onverkoopbaar” voor de Oude Dame.

Manuel Lazzari (24) - De brommer van Lazio. Conte houdt van defensieve wingers die de hele flank kunnen doen en liefst 90 minuten lang. Enter: Lazzari. Ideaal op rechts in de 3-5-2.

Alessio Romagnoli (26) - De ex-kapitein van Milan. Voor Bastoni de nieuwe leider van de Italiaanse defensie werd, was er Romagnoli. Een Lazio-fan die speelde voor AS Roma en dan naar Milan verkaste. Had een moeilijke periode onder verschillende trainers bij de Rossoneri en zat zelfs lang op de bank, maar staat er nu weer onder Stefano Pioli. Transfervrij in 2022 en ook gelinkt aan Juventus.