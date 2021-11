Gepensioneerd koppel moet buitenterras afbreken na klacht van buur omdat ze te luidruchtig zijn: “Ze pakken hun leven af”

Anita, Jacky en buren Kemberley en Diego die even komen buurten. Achteraan zie je al hoe Jacky de houten latten waarmee alles mooi afgewerkt was heeft afgebroken. — © kma

Schoten

De buren van de wijk De Kolonie in Schoten zijn hun zoete inval kwijt. Na tien jaar moeten Jacky Thomas (71) en Anita Hemmerechts (70) de overkapping van hun buitenterras waar iedereen altijd welkom is, afbreken. Aanleiding is een klacht van een buur over lawaaioverlast. “In plaats van zo’n mooi sociaal initiatief te koesteren, pakken ze Jacky en Anita hun leven af”, zuchten buren Kemberley en Diego.