Kledingwinkel moet naam veranderen na klacht van ex-Miss België Cilou Annys: “We moesten wel naar de rechtbank stappen”

Een gloednieuwe kledingwinkel in Knokke-Heist moet zijn naam veranderen nadat ex-Miss België Cilou Annys klacht indiende. De winkel werd namelijk Cilou Store genoemd en dat lijkt nogal hard op Cilou Babystore, de babywinkel van de Vlaamse schone zelf in Brugge. De rechter sprak de zaak uit in het voordeel van Cilou Annys en legde de nieuwe winkel een dwangsom op van 1.000 euro per dag.

Cilou Store in de Kustlaan in Knokke-Heist krijgt van de ondernemingsrechter 45 dagende tijd om zijn naam te veranderen. Die lijkt volgens de rechter namelijk veel te hard op Cilou Babystore uit Brugge. “Er is wel degelijk sprake van verwarring”, klinkt het in het vonnis. “Het lijkt minstens alsof de bestaande winkel een tweede concept onder die nieuwe naam heeft gelanceerd.” Als de zaakvoerster de naam niet binnen de opgelegde termijn wijzigt, hangt haar een schadevergoeding van 1.000 euro per dag boven het hoofd. En die kan maximum tot 10.000 euro oplopen.

Ex-Miss België Cilou Annys haalt zo haar juridische slag thuis. Zij baat al enkele jaren haar babywinkel Cilou Babystore langs de Maalse Steenweg in Brugge uit. Maar groot was haar verbazing toen ze begin deze zomer plots felicitaties kreeg. Die hadden allemaal te maken met de opening van haar nieuwe winkel in Knokke-Heist. “Maar ik opende helemaal geen nieuwe winkel”, zegt Cilou. “Zelfs familieleden spraken me erover aan en vroegen waarom ik niets had laten weten. Ik viel uit de lucht, maar al snel werd duidelijk wat precies aan de hand was.”

Andere naam voor ‘opslagplaats’

In Knokke-Heist was namelijk een nieuwe kledingwinkel opgestart. Die werd Cilou Store genoemd en focust voornamelijk op dameskledij. “De naamkeuze is op z’n minst opvallend te noemen. Aangezien de zaakvoerster helemaal niet ‘Cilou’ heet”, zegt Jan Ferlin, de advocaat die Cilou Annys onder de arm nam. “Wij stelden hen officieel in gebreke, maar daar kwam geen antwoord op. Dus wij konden niet anders dan naar de rechtbank stappen.”

De zaakvoerster van de nieuwe winkel in Knokke-Heist valt uit de lucht als we haar melden dat ze de zaak verloor. “Het verbaasde mij eigenlijk dat dit tot een rechtszaak kon leiden”, zegt ze. De vrouw baat samen met een partner ook een kledingzaak in Bonheiden uit. “Maar in Knokke ben ik alleen zaakvoerster en daarom ging ik voor een andere naam. Onze wol komt uit Afrika en daar noemen ze een opslagplaats ook ‘Cilou’. Ik vond dat mooi en ging daarom voor die naam. Ik had nooit gedacht dat ik daardoor in de problemen zou komen. Hoeveel zaken zijn er niet met die naam in verwerkt?”

Populair sinds missverkiezing

De nieuwe winkel stelde dat ‘Cilou’ een algemeen aanvaarde voornaam is en dat Knokke ver genoeg van Brugge afligt om niet in elkaars vaarwater te komen. Maar die argumenten veegde de rechter van tafel. Opvallend: hij verwees daarbij naar de titel van Miss België die Cilou Annys in 2010 behaalde. “Uit de statistieken blijkt dat het gebruik is toegenomen sinds 2010, het jaar dat ze Miss België werd”, klinkt het. Ook de afstand tussen Knokke en Brugge vond de rechter te klein om het tweede argument staande te houden.

Cilou Annys is opgelucht dat de rechtbank de zaak in haar voordeel beslechtte. “Ik voelde dat echt als een persoonlijke aanval”, zegt ze. “Ik startte de winkel samen met mijn partner op en wij zijn er ook heel fier op. Dit is een beetje ons kindje en wij werken er heel hard voor. We hadden het gevoel dat dit misbruikt werd en dat die mensen op onze positieve golf wilden meesurfen. Dus we zijn heel tevreden dat de rechter ons hierin wou volgen.”

Dure grap

Bij de andere partij reageert men dan weer ontgoocheld. “Ik had echt niet het gevoel dat een rechter dit zou tegenhouden. Dit zal ons helaas veel geld kosten. Het is jammer dat we dit niet zo konden regelen. Maar goed, wij zullen over een andere naam nadenken. Want we zullen geen beroep aantekenen, daar hebben we geen zin in.”