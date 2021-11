Zes rebellen, twee politieagenten en soldaat gedood bij aanval op Congolese stad Bukavu

Zes rebellen, twee politieagenten en een soldaat zijn gedood na een gewapende aanval op de stad Bukavu in het oosten van Congo in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat heeft de gouverneur van de provincie Zuid-Kivu bekendgemaakt.

Zesendertig rebellen werden opgepakt en 14 wapens in beslag genomen, zei de gouverneur woensdagmiddag. De aanvallers hadden het gemunt op verschillende politiebureaus in de provinciehoofdstad Bukavu.

De strijdkrachten van de Democratische Republiek Congo (FARDC) hebben tijdens de operatie zes rebellen gedood en vier verwond, aldus nog de gouverneur. Twee politieagenten en een soldaat kwamen om het leven. De situatie is momenteel onder controle. Onderzoek moet uitwijzen tot welke groep de aanvallers behoorden.

In de provincie Zuid-Kivu, in het grensgebied met Rwanda en Burundi, zijn al meer dan 25 jaar verschilllende gewapende groeperingen actief. Het was echter al jaren geleden dat de hoofdstad Bukavu werd aangevallen.