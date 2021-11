Vandaag wordt de nieuwe zelfevaluatietool gelanceerd die jou moet vertellen of je een coronatest nodig hebt of niet. De tool moet de druk bij de huisartsen verlagen omdat mensen met symptomen zich dan meteen kunnen laten testen bij de apotheker of in het testcentrum. Maar hoe werkt die evaluatietool precies en wanneer moet je jezelf dan precies laten testen?