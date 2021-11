Anuna De Wever ontgoocheld in speech van premier De Croo: “Ongeloof vanwege de vele clichés”

“We waren hoopvol om te horen wat hij zou zeggen, maar er was bij ons vooral gezucht en gelach ongeloof vanwege de vele clichés in zijn speech. “Klimaatactiviste Anuna De Wever zegt in haar column in Gazet van Antwerpen ontgoocheld te zijn in de toespraak van premier Alexander De Croo op de Klimaattop in Glasgow.

Aan de speech van premier Alexander De Croo (Open VLD) op de Klimaattop ging een vergadering vooraf met onder andere Youth for Climate Belgium, en dus met klimaatactiviste Anuna De Wever. Zij is aanwezig in Glasgow en schrijft in haar column dat ze goed voorbereid was.

“We maakten vanaf het begin duidelijk dat we niet geïnteresseerd waren in zijn speeches over windmolens, innovatie en waterstof, al is hij er uiteindelijk toch nog een stuk of vijf keer over begonnen”, schrijft De Wever. “In de plaats daarvan vroegen we hem om eerlijk te zijn en te zeggen waar het écht op staat, niet enkel in deze besloten meeting maar ook later die dag in zijn toespraak als staatsleider.”

Daar kwam weinig van in huis, vond ze. “Later die dag zaten we allemaal rond een computerscherm tijdens zijn toespraak, hoopvol op toch een sprankeltje ambitie en oprechtheid over de Belgische doelstellingen. Maar er kwam niet veel nieuws uit, bij ons was er gezucht en gelach uit ongeloof vanwege de vele clichés in de speech van de premier.”

