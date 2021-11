Het toxicologisch onderzoek is nog lopende. Maar Antonin Deneffe, de 19-jarige student die daags na een studentendoop dood werd aangetroffen in een loods in Sart-Custinne (Gedinne), stierf mogelijk aan een alcoholvergiftiging. Vanaf wanneer riskeer je zo’n alcoholvergiftiging? En hoeveel moet je daarvoor drinken?