Mahdi blijft bij standpunt: “Andere behandeling van hongerstakers is niet rechtvaardig”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijft erbij dat hij geen andere behandeling zal toestaan voor regularisatiedossiers van mensen in hongerstaking. Dat laat zijn kabinet woensdag weten, nadat de vertegenwoordigers van de groep ex-hongerstakers aan de Begijnhofkerk in Brussel hem op een persconferentie van woordbreuk beschuldigden. “Een andere behandeling van dossiers van hongerstakers is niet rechtvaardig. Daarover is de staatssecretaris heel transparant en duidelijk geweest.”

Afgelopen zomer gingen honderden mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk in Brussel en in de lokalen van de VUB en de ULB, in de hoop op een collectieve regularisatie. Het dossier zette de federale regering fel onder druk: de linkse Franstalige regeringspartijen PS en Ecolo dreigden ermee op te stappen uit de regering als één van de hongerstakers zou overlijden. De regering ging in overleg met de vertegenwoordigers van de groep en een aantal middenveldorganisaties, waarna de actie werd beëindigd.

Maar de vier vertegenwoordigers van de actievoerders, onder wie mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef, eisen nu dat de voltallige regering het dossier opnieuw in handen neemt. Staatssecretaris Mahdi heeft zijn woord niet gehouden, zeggen ze. Volgens Deswaef en co. zijn er afgelopen zomer een aantal elementen afgesproken die tot regularisatie zouden leiden, maar stellen de actievoerders nu vast dat die elementen dan toch geen positieve beslissing tot gevolg hebben.

Niet rechtvaardig

Mahdi blijft erbij dat er van een andere behandeling van de dossiers van hongerstakers geen sprake kan zijn. Dat is “niet rechtvaardig”, laat zijn kabinet woensdag weten. “Daarover is staatssecretaris Mahdi heel transparant en duidelijk geweest. Elke aanvrager van regularisatie krijgt eenzelfde behandeling.” Het kabinet benadrukt dat elk dossier ten gronde én humaan wordt behandeld. “Alle elementen zijn belangrijk, positieve en negatieve. Nieuwe richtlijnen zijn hierover niet afgesproken”, klinkt het.

Dinsdagavond gaf de staatssecretaris in Terzake zelf al zijn visie op de feiten. “Ik heb het regularisatiebeleid aan de hongerstakers uitgelegd. Zij vroegen of ik voor hen geen uitzondering kon maken, waarop ik heb geantwoord dat dit compleet onrechtvaardig zou zijn. Als ik voor 478 hongerstakers het beleid zou veranderen, zit binnenkort elke kerk in België vol sans-papiers die in hongerstaking gaan”, klonk het daar.

PS en Ecolo reageren voorlopig niet op de situatie. Volgens goede bronnen was er vandaag/woensdag wel een interkabinettenwerkgroep over het dossier, maar die vergadering was al langer voorzien en louter bedoeld om een stand van zaken op te maken, klinkt het.