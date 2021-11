Gezonde rivaliteit tot in Manchester: Brugse fans steken standbeeld Vincent Kompany in blauw-zwart jasje

Op sociale media circuleren beelden van het standbeeld met een blauw-zwarte sjaal om. Een steekje dat moet kunnen en waar Kompany zelf ook wel om zal kunnen lachen. Gezonde rivaliteit.

Maar tegelijk circuleren ook beelden van Brugse fans die (doen alsof?) ze tegen het standbeeld staan te plassen. Dat zet bij fans van Anderlecht dan weer kwaad bloed. Vooral op Twitter uiten paars-witte supporters hun ongenoegen over de beelden. Het is niet duidelijk of de meegereisde Brugse fans echt hun behoefte deden, of ze gewoon een grapje maakten.

