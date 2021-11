AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck blijft op zijn hoede voor Partizan: “Zo snel mogelijk pakken wat je kan”

AA Gent kan donderdagavond zekerheid verwerven over de groepswinst in poule B van de Conference League. Maar toch wil Hein Vanhaezebrouck niet weten van verslapping, de Gentse coach blijft zijn voorzichtige zelve en wijst op de grote keuzemogelijkheden van zijn Servische collega: “Zij hebben een ruime kern waarbij alle posities minstens dubbel bezet zijn.”

“Partizan staat duidelijk aan de leiding in Servië”, wijst Hein Vanhaezebrouck op de nog steeds puike vormcurve van de Servische tegenstander die uiteindelijk verkoos om niet in Gent te trainen. Coach Stajonevic koos er uiteindelijk zelfs om de gebruikelijke persconferentie in Belgrado te organiseren. Daarbij liet hij alvast verstaan dat er verschillende spelers, waaronder Lazar Markovic (ex-Anderlecht) in de Servische hoofdstad zullen blijven voor revalidatie.

“Ze hebben een enorme kern en ze wisselen vaak omwille van hun druk programma. Ze hebben een kern waarbij elke positie meer dan dubbel bezet is”, relativeert Van Haezebrouck meteen ook die afwezigheden. “Het blijft een heel goede ploeg. We wonnen misschien dan wel verdiend in Belgrado maar het was echt close. We hadden zeker niet zoveel kansen dat we met veel goals verschil konden winnen. Het was een close game die we gelukkig naar onze kant konden trekken.”

Toch kan ook de Gentse coach er niet om heen, de Buffalo’s staan op een zucht van een Europese lente. Zelfs groepswinst is mits winst tegen Partizan al een feit: “In het voetbal wil je altijd zo snel mogelijk pakken wat je kan pakken”, wond HVH er geen doekjes om. “Vorige keer zei ik al dat ik het als een dubbel duel zag waarbij we de beste willen zijn over de twee wedstrijden. Het is geen garantie omdat je de uitmatch wint. Een uitslag zoals tegen Union, zorgt ervoor dat Partizan nummer één is en allicht ook zal blijven.”

“Het wordt een helse klus”

“Een gelijkspel betekent dat één zege zou volstaan voor ons in de resterende duels. Winst biedt ons zekerheid over groepswinst”, aldus Vanhaezebrouck die toch enig voorbehoud inbouwt en zeker niet te snel victorie wil kraaien. “Die groepswinst willen we niet laten liggen maar het wordt een helse opdracht. Ginder waren we ons heel goed bewust van de moeilijkheidsgraad van de match. Iedereen was ontzettend gefocust. Als je denkt dat het wel los zal lopen, kan het lelijk tegenvallen. Dat heb ik ook aan de jongens al gezegd.”

Volgens Vanhaezebrouck lag onderschatting misschien wel aan de basis van de nederlaag van Partizan in Belgrado: “Misschien kenden ze ons onvoldoende maar nu zijn ze dubbel gewaarschuwd, waardoor het voor ons net iets moeilijker kan worden. Maar er is veel mogelijk met de steun van ons publiek, hopelijk stuwen ze ons vooruit. Ik hoop wel dat het niet meer al te veel zal regenen, dat is toch een ander probleem, maar dat is voetbal: de omstandigheden zijn niet altijd perfect”, verwees Vanhaezebrouck nog eens naar de mindere staat van de Gentse grasmat.

“Iedereen fit op training”

“We willen ons vooral eerst kwalificeren”, houdt HVH duidelijk toch de druk nog wat af. “Ons eerste doel was de poulefase. Dat was al niet makkelijk maar daar zijn we toch in geslaagd. En nu willen we ons plaatsen voor de knock-outfase, als het even kans als groepswinnaar. Als we morgen toch de boot in gaan, dan staan we tweede en moet je ook in de resterende duels ook vol aan de bak.”

HVH kon ook nog positief nieuws melden in verband met de Gentse ziekenboeg: “Iedereen was vanochtend fit op training. Sommigen trainen wel mee maar zijn duidelijk nog niet helemaal klaar om te starten. Maar iedereen behalve Davy Roef was aanwezig op training. Dat lukte ons dit seizoen nog niet. We zoeken naar een uitleg hiervoor, het kan enkel aan onze nieuwe data-analist liggen, die wisselden we op 1 oktober”, besloot de Gentse coach met een knipoog.