Club NXT zorgt voor onwaarschijnlijke comeback op het veld van Manchester City en is gedeeld groepsleider

De jongeren van Club Brugge blijven verbazen in de Youth League. Club NXT verloor nog niet in deze campagne en zette woensdagmiddag een onwaarschijnlijke comeback neer op het veld van Manchester City. In de laatste twintig minuten bogen de jongens van Rik De Mil een 3-1-achterstand om in een knappe 3-5-overwinning.