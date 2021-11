Niemand durfde het nog te hopen, maar toch werd Cleo (4) teruggevonden dankzij “naald in een hooiberg”-tip

Waar niemand nog op durfde te hopen, is toch gebeurd. Na meer dan twee weken is dinsdagnacht – onze tijd – de vierjarige Cleo Smith teruggevonden in een leeg huis aan de westkust van Australië. Het meisje was op zaterdag 16 oktober verdwenen uit de tent op een camping waar ze met haar ouders op vakantie was. Volgens de politie heeft een “naald in een hooiberg”-tip hen op het juiste spoor gezet.