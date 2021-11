Wie zag de verdwenen 12-jarige Emmanuelle?

Het meisje verliet op dinsdag 2 november rond 12.30 uur haar huis in de Niellonstraat in de Brusselse deelgemeente Laken. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen en ontbreekt elk spoor.

Emmanuelle is 1,45 meter groot en slank gebouwd. Zij heeft gevlochten haar in een paardenstaart. “Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe broek met bloemenmotief en een rode jas met kap met pels aan de kraag. Zij is in het bezit van een bruine rugzak van het merk ‘Kipling’”, staat te lezen in het persbericht.

Tips zijn welkom bij de politie op het gratis nummer 0800-30.300 of via Child Focus op het nummer 116.000. Mailen kan ook naar opsporingen@police.belgium.eu.