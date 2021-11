Elise heeft in het ziekenhuis een laptop ter beschikking waarmee ze binnenkort de lessen op afstand kan volgen. — © jhm

Diksmuide/Woumen

Een week na het ongeval in de chemieles waarbij Elise Crombez (14) uit Woumen bij Diksmuide verbrand raakte, maakte onderzoek duidelijk dat verschillende brandwonden toch ernstig zijn. “Elise kreeg intussen donorhuid en zal nog weken in het ziekenhuis blijven. Maar ze houdt zich ongelofelijk moedig. We hopen dat ze tegen Kerstmis thuis is”, zegt papa Bjorn.