Roemenië rekent op vijftienjarig wonderkind voor cruciale WK-kwalificatieduels

2006, weet u nog? Dat is het jaar waarin Enes Sali het levenslicht zag. Al op 11-jarige leeftijd werd het wonderkind opgemerkt door FC Barcelona, maar een transfer kwam er niet omdat de Catalanen problemen met de FIFA vreesden. Sali bleef gewoon in Roemenië voetballen en werd in september de jongste doelpuntenmaker ooit in de Roemeense competitie.

De wondermooie goal van de piepjonge aanvallende middenvelder kan u hier bekijken:

Nu besliste de bondscoach om hem ook al op te roepen voor de Roemeense nationale ploeg. Het feit dat het wonderkind ook voor de Canadese nationale ploeg zou kunnen uitkomen - hij werd geboren in Toronto - zal daar ook wel voor iets tussen zitten.

Roemenië staat op de tweede plaats in groep J van de Europese WK-kwalificatieronde en maakt dus nog kans om voor het eerst sinds 1998 naar het WK te gaan.