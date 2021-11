Op de E313 ter hoogte van Bitsingen (Luik) is een snelheidsduivel betrapt toen hij een NK7-flitscamera passeerde tegen 306 km/u. Toch ontsnapt de man aan een boete, wegens zelfs te snel voor de flitser. Hoe is dat mogelijk? En kan de politie in zo’n geval de achtervolging inzetten?