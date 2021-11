Wat een verrassing was het voor Vince Okerman. De 23-jarige kunstenaar – Vexx is zijn artiestennaam – stelde vanuit zijn thuisbasis Brussel vast hoe zijn werk tentoongesteld werd op Times Square in New York. “Geweldig om te zien”, zegt de kunstenaar, die al een werk verkocht voor 41.000 dollar, 2,9 miljoen abonnees heeft op Youtube en toch relatief onbekend is bij het grote publiek.