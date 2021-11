1.700 Club-fans zetten Manchester op z’n kop, tussen hoop, vrees en liters bier: “We gaan ons niet laten kennen”

Met 1.700 zijn ze, de supporters van Club Brugge die hun ploeg aanmoedigen in het Etihad Stadium. Woensdag kleurde Manchester deels blauw-zwart, want de meegereisde fans palmden het centrum met veel lawaai en liters bier in. Was het moed indrinken, of dromen van een mirakel? “We zijn klaar om nog eens zot te doen.”

14.30 Engelse tijd, Cathedral gardens. Een zestal rasechte Engelse pubs stromen langzaam maar zeker vol met Club Brugge-supporters. Ofwel zijn ze dinsdag al gearriveerd, anderen hebben een vroege vlucht op woensdag achter de kiezen. Twee weken geleden kreeg blauw-zwart een oplawaai van jewelste van KDB en co, toch wordt er nog steeds gedroomd van een stunt. “Vergelijk geen twee wedstrijden: dat hebben we twee jaar geleden ook gezien tegen Parijs”, zegt Arne (26). “We zijn klaar om nog eens zot te doen. De sfeer is gemoedelijk, het bier is koud en opvallend lekker naar Engelse normen. Een puntje zou al super zijn. We gaan ons niet laten kennen.” (Lees verder onder de foto)

© jve

Het officieuze verzamelpunt van de fans werd sinds ’s middags al voorzien van extra politiemensen en security. Alles wordt ook hermetisch afgesloten: elke fan die naar de kroeg wil, wordt onderworpen aan een controle.

“Het was een heikele onderneming om zelfs in Engeland te geraken. Een coronatest, een nieuw paspoort: we hebben ons werk gehad”, knikt Marco Roes (24). Hij is met twee vrienden uit het Antwerpse Lille afgezakt naar Manchester. “Niets tipt aan de sfeer van awaydays. We keken hier al maandenlang naar uit. Dit is de zesde keer dat we meegaan op verplaatsing. Of we niet bang zijn van City? Ach, neen. We hebben vooral kippenvel van de sfeer. En als we straks naar het stadion gaan, zal het waarschijnlijk nog erger worden (lacht).”

Wat het straks ook wordt: het legioen uit Brugge heeft straks weer een onvergetelijke verplaatsing achter de kiezen. En wie weet: alle kansen in groep A liggen nog open voor Club. “Wat we dit jaar al hebben getoond: dat is ongelofelijk. We hebben geen zege op City nodig om onze naam nog eens extra in de verf te zetten”, zegt Diana (34) overtuigd. “Nu moeten we de boel gewoon op z’n kop zetten, in de hoop dat onze jongens er op het veld een vervolg aan breien.”