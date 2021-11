Lotte Vanwezemael reageert op insinuaties dat zij vrouw is die seks had op altaar van kerk: “Ik ben dit niet”

Seksuologe Lotte Vanwezemael reageert op Instagram op de vele insinuaties dat zij de roodharige vrouw zou zijn die seks heeft aan het altaar van de kerk in Bree. “Voor iedereen die denkt dat ik dit ben: de laatste keer dat ik checkte had ik nog steeds tatoeages op mijn rug en heup. Dus stop spreading shit. Thanks”, staat er bij de beelden van de sekspartij.

Haar manager Kevin Destadsbader voegt eraan toe dat ze inderdaad wel wat berichtjes kreeg met insinuaties dat zij de roodharige vrouw op de beelden zou zijn. “Lotte heeft haar punt gemaakt. Ze is het niet. Ze heeft het veel te druk met haar voorbereiding op Dancing with the Stars en heeft geen tijd voor zo’n uitspattingen.”

De beelden van een vrijend koppel aan het altaar in de kerk van Bree gaan enorm hard rond op sociale media. De kerkfabriek van Bree heeft inmiddels klacht ingediend en de politie is een onderzoek gestart omdat dit openbare zedenschennis betreft. Het gonst van geruchten over wie het duo zou kunnen zijn. Volgens wat wij vernamen zijn er nog geen verdachten verhoord in deze zaak.

