Marc Brys wil tegen KV Oostende nog eens drie punten pakken: “Die acht gelijke spelen, ik lig daar wakker van”

In een dijk van een eerste helft liet OHL vorig weekend op Anderlecht zien wat het in zijn mars heeft. Knap, maar het leverde wel opnieuw maar één puntje op. Het achtste gelijkspel al voor de Leuvenaars in dertien wedstrijden. Marc Brys heeft het stilaan gehad met al die draws. “Daar schiet je niks mee op. Ik zou liever eens goed verliezen om de week erna te winnen”, zegt hij. Kijken wat het vrijdagavond in eigen huis tegen KV Oostende zal worden.

De veertiende plaats waar OHL momenteel op prijkt is absoluut niet waar ze het voor doen in Leuven, maar het reeksje waarin ze zich momenteel bevinden is best oké. Gelijk op Standard, een ruime thuisoverwinning tegen STVV en gelijk op Anderlecht. “We moeten vrijdag tegen KV Oostende vooral doorgaan op ons elan”, weet Marc Brys, die niet panikeert omwille van de lage klassering. “We zijn duidelijk niet meer de ploeg van in augustus en ik zie een klare, stijgende lijn. We zijn nu meer een collectief én hebben met Sory Kaba een afwerker.”

Hoewel het voetbal van de Leuvenaars vaak degelijk tot goed is, lukte winnen dit seizoen in de competitie nog maar twee keer. Brys wil daar dringend verandering in zien. “Die acht gelijke spelen, ik lig daar wel van wakker”, geeft hij toe. “Het is nog niet één keer onze insteek geweest om voor een puntje te gaan, want daar schiet je niks mee op. Dat bewijst ook onze huidige plaats in het klassement. Ik zou liever eens goed verliezen om de week erna te winnen in plaats van altijd gelijk te spelen.”

Sekidika fit

Begint die eindeloze reeks draws ook bij de spelers in de hoofden te kruipen? Denken ze al tijdens de wedstrijd ‘toch niet wéér een gelijkspel’? “Dat denk ik niet”, luidt het bij de OHL-coach. “We hebben al een hele tijd niet meer verloren, dat helpt, en er zit bovendien vaak nog meer in.” De laatste nederlaag van OHL dateert van 18 september op bezoek bij KV Mechelen.

Vrijdag kan Brys over een volledig fitte kern beschikken. Ook Jesse Sekidika dus, die vorig weekend voor het eerst de bank haalde. De Nigeriaanse winger, die gehuurd wordt van Galatasaray met aankoopoptie, liet even op zich wachten. “Eerst duurde het lang voor zijn papieren in orde waren, daarna liep hij een blessure op en vervolgens viel hij ook nog eens ziek”, verklaart Brys. “In het begin was het zoeken, maar nu draait hij goed. Hij geeft een frisse indruk, is redelijk snel, balvaardig en onvoorspelbaar. Hij heeft bovendien een goeie trap met rechts. Als je bij Galatasaray zit, dan zegt dat al iets hé. Die nemen geen voddenmannen”, besluit hij.