Als AA Gent vanavond Partizan verslaat, is het al zeker van groepswinst en Europese overwintering in de Conference League. Het zou voor de Buffalo’s al de vierde Europese lente in zeven jaar tijd zijn en daarvoor rekent coach Hein Vanhaezebrouck nadrukkelijk op Lauren Depoitre (32). “Dankzij hem kunnen we opnieuw tegen iedereen een resultaat halen.”