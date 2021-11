Club Brugge start met Vormer en Mechele in de basis, De Bruyne krijgt rust van Guardiola

Philippe Clement heeft zijn basiself in de Champions League voor het eerst dit seizoen gewijzigd. De coach van Club Brugge wil het op het veld van Manchester City iets verdedigender aanpakken. Ruud Vormer en Brandon Mechele komen in de ploeg voor de geschorste Eder Balanta en Kamal Sowah, die met een vormdip kampt. Bij Manchester City krijgt Kevin De Bruyne rust.

Simon Mignolet krijgt naast de vaste defensie met Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N’Soki en Eduard Sobol nu ook Brandon Mechele voor zich. Op het middenveld komt Ruud Vormer in de ploeg voor de geschorste Balanta. De Nederlander vormt een driehoek met Mats Rits en Hans Vanaken. Noa Lang en Charles De Ketelaere zijn de meest vooruitgeschoven Bruggelingen.

Bij Manchester City start Kevin De Bruyne op de bank. Onze landgenoot is vermoeid door de opeenstapeling van wedstrijden en werd afgelopen weekend al na een uur gewisseld. Ilkay Gundogan neemt zijn plaats in op het middenveld. Achterin komt John Stones in de ploeg voor Ruben Dias.

De opstellingen:

De elf van Club Brugge : Mignolet, Mata, Hendry, Nsoki, Mechele, Sobol, Vormer, Rits, Vanaken, Lang en De Ketelaere.

De elf van Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Silva, Rodri, Gundogan, Grealish, Foden en Mahrez