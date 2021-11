Sleepy Joe heeft iets om wakker van te liggen: vijf vaststellingen na de Democratische nederlaag bij lokale verkiezingen

De tussentijdse verkiezingen in de VS zijn voor president Joe Biden en de Democraten uitgedraaid op een nachtmerrie. De strijd om het gouverneurschap in Virginia en New Jersey en aantal lokale verkiezingen tonen aan dat de Republikeinen weer kunnen winnen waar Trump verloor. Vooral Virginia wijst hen de weg hoe binnen een jaar de meerderheden in het Congres te kraken. Vijf vaststellingen die bij Democraten voor paniek en bij Republikeinen voor euforie zullen zorgen.