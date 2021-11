Bea Diallo, van profbokser naar Brusselse schepen tot minister in Guinee: “Politiek is moeilijker dan boksen, de slagen komen van overal”

Bea Diallo (50) kreeg al verschillende titels: eerst die van wereldkampioen in de boksring, daarna die van Brussels parlementariër en schepen in Elsene. Nu haalt hij er nog een binnen: Diallo neemt ontslag als PS-politicus in Brussel voor een ministerspost in de overgangsregering van het West-Afrikaanse Guinee, zijn land van herkomst. “Ik hoopte ooit terug te gaan met de ervaring die ik hier opdeed.”