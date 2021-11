Stichting Prins Laurent stuurt dierenartsen naar daklozen

Daklozen zullen onder andere een thermos krijgen, een herbruikbare zak voor hondenbrokken, een thermisch deken voor hen en een thermische mat voor hun dier. Dankzij vzw Hartelijke Handelaars zullen ze bij de deelnemende handelszaken hun thermos gratis kunnen bijvullen en er even kunnen opwarmen met hun viervoeter.

Het initiatief komt er omdat door de coronacrisis geen opvang mogelijk is voor daklozen met hun gezelschapsdier. Via Facebook roept de Stichting op om herbruikbare zakken voor hondenbrokken te naaien of poepzakjes te doneren. (blg)