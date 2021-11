Fans van Manchester City eren in elkaar geslagen Belgische fan met prachtig spandoek

De fans van Manchester City hebben Guido De Pauw - de Belgische fan die na de heenwedstrijd slachtoffer werd van zinloos geweld - een hart onder de riem gestoken. In de tribunes werd een groot spandoek ontrold door de thuisaanhang: “We’re with you Guido”.

Na het tragische incident aan een tankstation in Drongen getuigden de club, spelers en coach Pep Guardiola al meermaals hun steun aan Guido De Pauw. De club liet shirts maken met de steunboodschap “Guido we’re with you” op, waarmee Guardiola enkele dagen na het incident op een persconferentie verscheen en de spelers mee opwarmden voor de Premier League-wedstrijd tegen Brighton. Ook in die wedstrijd ontrolden de supporters het spandoek in de tribunes.

