De vrouw die ons gezond leerde leven: “Snackbars in scholen vinden we straks niet meer normaal”

Het Vlaams Instituut Gezond Leven bestaat dertig jaar. En al meer dan twintig jaar trekt directeur Linda De Boeck er aan de touwtjes. Met impact, want vandaag vinden we een rookverbod op café doodnormaal. En we kennen allemaal de (omgekeerde) voedingsdriehoek. Haar strijd voor gezondheid gaat na twintig jaar onverminderd voort. “Snackbars bij scholen, dat vinden we over dertig jaar niet meer normaal.”