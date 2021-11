Na wekenlange heisa: Moslimexecutieve belooft vernieuwing tegen begin volgend jaar

De Moslimexecutieve, de officiële ­vertegenwoordiging van de islam in ons land, zegt dat ze begin volgend jaar helemaal verveld zal zijn. Na wekenlange heisa heeft ze een brief geschreven aan minister van Jus­titie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

In de brief legt de executieve uit dat ze werkt aan een vernieuwingsoperatie die eind dit jaar zijn beslag moet ­krijgen. “We willen in dialoog blijven met de minister en de overheid”, zegt voorzitter Mehmet Üstün.

De werking van de executieve ligt al langer ­onder vuur. Een maand geleden kwam Üstün zelf in opspraak, toen bleek dat de Staatsveiligheid een aan hem gelinkte moskee in Heusden-Zolder verdacht van het verspreiden van extremisme. Van Quickenborne dreigde ermee de erkenning van de executieve in te trekken. Ook na de brief blijft de minister sceptisch.(mv)