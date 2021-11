Freddy Roosemont, de topman van de dienst Vreemdelingenzaken, springt in de bres voor staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Ook volgens Roosemont zijn er geen speciale toegevingen gedaan aan de hongerstakers van juli. De sans-papiers gaan voorlopig niet opnieuw in staking, maar sluiten acties in de toekomst niet uit.