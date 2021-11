Nu de coronapas ook in Vlaanderen verplicht is in cafés en sportclubs, hebben heel wat mensen alsnog beslist om zich te laten vaccineren. De vraag is zo groot dat verschillende vaccinatiecentra extra openingsuren instellen. De impact is duidelijk: op de zeven dagen sinds de aankondiging van de maatregel, kregen zesduizend Vlamingen een eerste prik.