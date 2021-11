Bijna. Bijna had Club Brugge uitzicht op een mirakeltje. Het uitzicht alleen al was meer dan verwacht. Uiteindelijk capituleerde de landskampioen tegen een sterker City. Een logische gang van zaken. Het goede nieuws kwam uit het oosten van Duitsland waar Leipzig niet kon winnen. Over drie weken niet verliezen van de Duitsers en Club is onverhoopt derde in de groep des doods.